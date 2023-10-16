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وزارة التعليم: منح المعلمين غير مجتازى التدريبات محاولة أخرى

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 07:17 م
وزارة التعليم: منح المعلمين غير مجتازى التدريبات محاولة أخرى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ط، أنه  في إطار ما تم تداوله بشأن "مسابقة ٣٠ ألف معلم السنة الأولى"، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجراءات المسابقة تمت وفقا لتوجه الدولة المصرية بتحديد آليات لانتقاء المعلمين الجدد ووفقا للمادة (5) المعدلة للقرار (۲۲۹۷) لسنة 2022م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣م، والتي تقر بأن "يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووفقا لنموذج العقد المرافق دون غيره".

 

 وفي هذا الإطار، نفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم التنسيق مع إحدى الجهات لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات.

 

 كما حرصت الوزارة على سرعة تسكين المعلمين الجدد، الذين اجتازوا قياس التدريبات في إحدى الجهات، بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية.

 

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها حاليا بصدد التنسيق مع إحدى الجهات  لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز بالتزامن مع اجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

 

كما توضح الوزارة أنها بصدد البدء في اجراءات إعلان مسابقة أخرى لاستكمال العدد المخصص للوزارة، حيث يحق لكافة المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه المسابقة.

 

وتناشد الوزارة كافة المعلمين المتقدمين للمسابقة بضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط وعدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في المسابقة التي تتم في إطار من الاجراءات المنضبطة التي تستهدف انتقاء أفضل وأكفأ المعلمين.

 







التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

مسابقة تكميلية

منح المعلمين الجدد فرصة تدريبية

اخبار مصر



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