ننشر لينك نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2023 -2024، وذلك علي الرابط التالي : https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten/SearchResult
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه فى حالة قبول الطفل بالمرحلة الثانية، يتم اتباع التعليمات الاتية لاستكمال قبول الطفل ( ولا يتم القبول بدونها )
1- دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً.
2- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط .
3- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.
4- ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.
*التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية
1- متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط .
2- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم.
3- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا.
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