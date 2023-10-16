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ننشر لينك نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال بالقاهرة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 11:35 ص
ننشر لينك نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال بالقاهرة رياض الأطفال
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2023 -2024، وذلك علي الرابط التالي : https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten/SearchResult
 
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه فى حالة قبول الطفل بالمرحلة الثانية، يتم اتباع التعليمات الاتية لاستكمال قبول الطفل ( ولا يتم القبول بدونها )
 
1- دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً.
 
2- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط .
 
3- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.
 
4- ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.
 
*التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية
 
1- متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط .
 
2- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم.
 
3- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا.






رياض الاطفال

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القاهرة

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