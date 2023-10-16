ميقاتى يؤكد إجراء كافة الاتصالات لإبقاء لبنان فى منأى عن التوترات بالمنطقة

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى على إجراء كافة الاتصالات والعمل الدؤوب لإبقاء لبنان فى منأى عن التوترات فى المنطقة، معتبرا أن وقف إطلاق النار يساهم فى تحقيق هذا الأمر.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا التى بدأت زيارة للبنان اليوم.



وشدد ميقاتى على ضرورة تكثيف الاجتماعات الدولية والعربية الرفيعة المستوى لتلافى التصعيد، كما تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية ببن لبنان وفرنسا والوضع الراهن فى لبنان والمنطقة.



شارك فى اللقاء الوفد الفرنسى المرافق للوزيرة كولونا وضم سفير فرنسا فى لبنان هيرفيه ماجرو ومديرة إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط أن جريو وعدد من المستشارين.