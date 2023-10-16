مصر ترفض تعريض المدنيين فى غزة للعقاب الجماعى.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى لوزيرة خارجية فرنسا: مصر ترفض تعريض المدنيين فى غزة للعقاب الجماعى.

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الرئيس السيسى لوزيرة خارجية فرنسا: مصر ترفض تعريض المدنيين فى غزة للعقاب الجماعى.. الرئيس: يجب تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالى القطاع.. وإشادة فرنسية بالدور المصرى المحورى فى التعامل مع الملف بحكمة ومسؤولية



الرئيسان السيسى وبوتين يتوافقان على تغليب مسار دعم التهدئة بغزة

«الوطنية للانتخابات» تبدأ تلقى اعتراضات المرشحين لانتخابات الرئاسة غدا.. الهيئة تعلن القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية.. القائمة تضم 4 مرشحين.. ولجنة فحص طلبات الترشح تتحقق من توافر الشروط



الإبادة الجماعية مستمرة فى غزة.. طائرات الاحتلال تكثف غاراتها الجوية على مواقع متفرقة فى القطاع.. جهود مصرية لحفظ حقوق الفلسطينيين وحقن دماء المدنيين.. نواب وسياسيون: الرئيس السيسى حريص على حفظ الأمن القومى العربى والشعب يساند قراراته الداعمة لأبناء غزة



