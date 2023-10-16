محمود مسلم: الإعلام لعب دورًا كبيرًا فى دعم القضية الفلسطينية وكشف الحقائق

القليوبية ــ إبراهيم سالم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن الإعلام لعب دورًا هامًا فى دعم القضية الفلسطينية وكشف الحقائق التى عمل الجانب الإسرائيلى على تزييفها ونشرها للعالم، حيث نجح الإعلام بدوره فى إجبار البيت الأبيض يتراجع عن تصريحات الرئيس الأمريكى بايدن التى هاجمت الفلسطينيين بجانب تراجع الاتحاد الأوروبى عن تعليق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وإعادتها مرة أخرى بسبب دور الإعلام فى كشف ما حدث فى حرب غزة فى ظل التطور التكنولوجى والتغطية اللحظية لكل ما يحدث.

وأكد الدكتور محمود مسلم، خلال المؤتمر السنوى الثانى للدراسات العليا والعلوم الإنسانية، والمنعقد بجامعة بنها، خلال كلمته عن تطور الإعلام فى ظل الثورة التكنولوجية، أن الاهتمام ببناء الإنسان أصبح ركيزة أساسية للتطوير والتنمية المستدامة وخاصة فى مصر، وخير مثال هو مبادرة حياة كريمة التى تعد الأهم فى مصر على مدار السنوات الأخيرة.

وتابع "مسلم"، أن دور الإعلام ظهرت أهميته فى مواكبة التطور التكنولوجى حيث يشهد حالة من التحول فى ظل الموجة الكبيرة من الذكاء الاصطناعى فى كافة المجالات حيث ساهم فى تطوير الإعلام ورؤية استخدام هذا التطور فى تنمية المجتمعات وليس البحث عن المجالات التى ستتأثر به، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعى لا يشمل العلوم التطبيقية فقط، بل امتد أيضا ليشمل العلوم الإنسانية، وأصبح العالم أمام تحدى لتطويع الذكاء الاصطناعى فى تنمية المجتمعات وتطويرها.

وأشار، ألى أننا نحن الأن أمام جيل يرى العالم فى إطار البث الحى ويتفاعل معه وكذلك الأحداث ولا ينتظر الاطلاع على الأخبار فى الصحف الورقية والوسائل التقليدية، فهناك طفرة كبيرة فى تطوير المحتوي، من خلال التوجه لتطوير الرسالة الإعلامية بما يتناسب مع إمكانيات الذكاء الاصطناعي.

وتوقع "مسلم"، أنه على المدى البعيد ستكون هناك طفرة أكبر بحلول عام 2030 بشكل غير متوقع، وهو ما يضعنا أمام تحديات تحسين المهارات وتطوير الرسائل وخاصة فى متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، التى تحولت إلى أداة إعلامية تفاعلية وليست كما كانت مجرد أرشيف إلكتروني، قائلا: "نحن مقبلين على حياة مختلفة ويجب أن تكون البداية بتطوير البحث العلمى وربطه بالمجتمع والحياة العملية حتى لا نظل نبكى على اللبن المسكوب".