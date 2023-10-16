محافظ كفر الشيخ يزور وكيل وزارة الأوقاف بعد تعرضه لحادث سير.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

زار اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مستشفى كفر الشيخ العام للاطمئنان على الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الوقاف بكفر الشيخ، بعد تعرضه لحادث سير أثناء عودته من مركز الرياض، وعلى إثره تم نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج، متمنياً له الشفاء العاجل.

فيما قدم الشيخ عطا بسيونى، الشكر لمستشفى كفر الشيخ العام على تقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة له، جاء ذلك بحضور، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، وعدد من قيادات مديرية الأوقاف والقيادات التنفيذية.

وكان الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف، تعرض لحادث تصادم سيارة مديرية الأوقاف التى كان يستقلها برفقة سائقه، بسيارة ربع نقل مما أدى لإصابه وكيل وزارة الأوقاف وسائقه، و3 آخرين فى سيارة الربع نقل.



محافظ كفر الشيخ يزور وكيل وزارة الأوقاف