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محافظ بورسعيد: استمرار مهرجان "تحطيم الأسعار" حتى ديسمبر المقبل

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:39 م
محافظ بورسعيد: استمرار مهرجان "تحطيم الأسعار" حتى ديسمبر المقبل عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار إقامة مهرجان تحطيم الأسعار لبيع سلع الأرز وزيت الطعام واللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، فى ضوء اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين ومراقبة توافر السلع بالاسواق والسيطرة على الأسعار، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن السيطرة على الأسعار. 

 

وأشار المحافظ، إلى أن المهرجان يقدم السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق حيث يبلغ سعر شكارة الأرز (10 كيلو 200 جنيه)، زجاجة الزيت ( كيلو 45 جنيها)، الأرز (كيلو ب 21 جنيها)، كيلو اللحوم البلدى (220 جنيها) داخل بازار بورسعيد (سوق الخضروات الجديد).

 

وأكد المحافظ، أن المهرجان سوف يستمر لمدة شهرين خلال أكتوبر ونوفمبر، وذلك لمواجهة جشع التجار، وضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.







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