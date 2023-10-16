محافظ بورسعيد: استمرار المقابلات الشخصية للمتقدمين لمجمع الصناعات المغذية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تواصل أعمال اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية لأبناء بورسعيد المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات المغذية (3 يوليو) بجنوب بورسعيد، وذلك ضمن التنمية الاقتصادية والصناعية التى تشهدها بورسعيد مؤخرا فى شتى المجالات حيث تقدم للمشروع عدد 313 حتى الآن.

كان اللواء عادل الغضبان، قرر مد تلقى طلبات الحصول على وحدة صناعية حتى نهاية أكتوبر االجارى ولمدة اسبوعين.

وواصلت اللجنة المُشكلة لفحص طلبات المتقدمين إجراء المقابلات الشخصية بالمنطقة الصناعية للمتقدمين على أن تواصل المقابلات الشخصية تباعا الأيام المقبلة.

وتؤكد محافظة بورسعيد على أن الفرصة مازالت متاحة لشباب المستثمرين للتقدم للحصول على مصانع يمجمع الصناعات المغذية الجديد، والذى يشمل 4 مجمعات صناعية فى عدة أنشطة ( مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية ) بمساحات مختلفة، بإجمالى 72 مصنع، حيث جرى المصانع بمساحات مختلفة وهى ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التى تقدمها المصانع على الرابط التالى.

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وأكد المحافظ على أنه سيجرى توفير تسهيلات عديدة للسداد، وتقديم كافة الدعم والخبرات التى اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد.

وو جه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالإسراع فى معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات المغذية والذى يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد على أن يتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالى، لافتا أنه سيساهم فى تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو الأسواق العالمية.فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.