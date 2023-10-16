محافظ القليوبية يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بشبرا الخيمة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة ضمن مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية" التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث اطمأن على أسعار السلع المقدمة بالمنافذ (السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق – الفول والعدس ومختلف المنتجات) والتى يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها فى الخارج وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم فى الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور المهندس هيثم الدسوقى رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حى غرب شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حى شرق شبرا الخيمة، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وتفقد المحافظ ومرافقوه عدد من المحلات التجارية والهايبرات بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة لبيع السلع الغذائية واللحوم، واستمع إلى شرح من المدير المسئول لأسعار السلع الغذائية الأساسية مثل " الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز"، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والتى تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج، مشيدًا بجودة المنتجات المعروضة.

والتقى ببعض المواطنين المترددين على المعرض واستمع منهم إلى احتياجاتهم وطلباتهم من المعارض ومدى انخفاض الأسعار بمقارنتها بمثيلاتها بالخارج، وشدد على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين على أن يتم تنظيم المواطنين والمنافذ والتوسع فيها لكى يحصل المواطنين على كامل احتياجاتهم.

وأشاد المحافظ ـ خلال جولته ـ بهذه المبادرة وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ التى تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار، لافتًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة للتوسع فى تلك المبادرات أو الفعاليات التى تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى كافة القطاعات خاصة الأساسية، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة وذلك للتصدى لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع والعمل على تطوير الخدمات للمواطنين داعيًا الجميع للمشاركة فى فتح وإقامة منافذ البيع للسلع الغذائية بأسعار مخفضة على أن يتم توفير أماكن بالمراكز والأحياء لإقامة مثل هذه الشوادر والمنافذ دون زحام أو تكدس مرورى، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا بخلاف المنافذ الموجودة حاليًا بكافة قرى ومراكز المحافظة والتى تم إقامتها لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم تحت إشراف مديرية التموين وكافة الجهات الرقابية لضمان سلامة وجودة المنتجات المعروضة.

كما وجه المحافظ، بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولى التموين والمتابعة الميدانية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجارى وعدم تحميل المواطن أى أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أى مخالفات يتم رصدها.

مناشدًا المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهى (0133212461 ) ورقم الواتس اب 01119992624 ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكترونى عبر الهواتف المحمولة لمواجهة أى طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.