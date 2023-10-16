محافظ الجيزة يتفقد سلاسل تجارية بالهرم للتأكد من تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع

كتبت – مرام محمد

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، جولة تفقدية بعدد من المنافذ والسلاسل التجارية بحي الهرم، لمتابعة تنفيذ "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية"، والتى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار.

وتابع محافظ الجيزة يرافقه هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، توافر كافة السلع الغذائية التى تشملها المبادرة للتأكد من تلبية كافة احتياجات المواطنين، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.