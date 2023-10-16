اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 02:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يتفقد سلاسل تجارية بالهرم للتأكد من تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 02:00 م
محافظ الجيزة يتفقد سلاسل تجارية بالهرم للتأكد من تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع جانل من جولة محافظ الجيزة على السلاسل التجارية
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، جولة تفقدية بعدد من المنافذ والسلاسل التجارية بحي الهرم، لمتابعة تنفيذ "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية"، والتى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار.
 
وتابع محافظ الجيزة يرافقه هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، توافر كافة السلع الغذائية التى تشملها المبادرة للتأكد من تلبية كافة احتياجات المواطنين، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.
 
وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المرور الميدانى على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع والتنسيق مع الإدارات التموينية، منبهاً على أصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع.
 
 
 






مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

أسعار السلع

الأسعار

محافظ الجيزة

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يتأكد من التزام سيارات سرفيس موقف المريوطية بالأجرة المقررة.. فيديو

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:32 م

محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 06:24 م

محافظ الجيزة يتفقد الأسواق للتأكد من تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

الأحد، 15 أكتوبر 2023 04:42 م

نائب محافظ الجيزة يوجه برفع معدلات تنفيذ تطوير ورصف الحوامدية وأبو النمرس

الأحد، 15 أكتوبر 2023 03:30 م

محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بأعمال تطوير طريق وترعة المريوطية بقطاع فيصل

الأحد، 15 أكتوبر 2023 12:46 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة