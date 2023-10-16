محافظ الجيزة يتأكد من التزام سيارات سرفيس موقف المريوطية بالأجرة المقررة.. فيديو

كتبت – مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، انتظام العمل داخل مجمع مواقف السرفيس بالمريوطية الواقع بين شارعي الملك فيصل والهرم، وذلك في إطار المتابعات الدورية للتأكد من تواجد سيارات السرفيس داخل الموقف والالتزام بخطوط السير والتعريفات المحددة.

وتأكد محافظ الجيزة، يرافقه هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، من تواجد سيارات السرفيس والالتزام بالأجرة بموقف المريوطية لخطوط أكتوبر والشيخ زايد ودار السلام والمطبعة، حريصاً على التحاور مع المواطنين والاطلاع منهم عن أي معوقات تواجههم ومستوى الخدمات داخل الموقف.

ويعد مجمع مواقف السرفيس بالمريوطية الواقع بين شارعي الملك فيصل والهرم أحد أبرز المواقف التي تم افتتاحها مؤخرا بمحافظة الجيزة، لخدمة أهالى المحافظة والمترددين على المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة ومحيطها، حيث يقام على إجمالى مساحة 9400م2 مقسمة لثلاثة أقسام رئيسية.

يتكون الجزء الأول من موقف سرفيس بمساحة 5100م2 يسع 250 ميكروباص إلى جانب (مبنى إدارى، غرفة كاميرات، 2 غرفة تحكم، مسجد، كافيتيريا، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات، محل حضاري)، أما الجزء الثانى فهوعبارة عن ساحة انتظار للسيارات الملاكى بمساحة 2530م2 سعة 45 سيارة، والقسم الثالث عبارة عن منطقة ترفيهية على مساحة 1760م2 تشمل (8 محال حضارية، نظام مراقبة، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات).