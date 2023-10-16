محافظ أسيوط يتفقد منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنزلة عبداللاه

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق ضمن مبادرة مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية" التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث اطمأن على أسعار السلع المقدمة بالمنافذ كـ "السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق ومختلف المنتجات"، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم فى الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة وذلك بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، حيث تفقد المحافظ ومرافقوه معرض ومنفذ سلسلة ماركت شهير بمنطقة نزلة عبداللاه لبيع السلع الغذائية واللحوم واستمع إلى شرح من المدير المسئول لأسعار السلع الغذائية الاساسية مثل " الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز " بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج مشيدًا بجودة المنتجات المعروضة.

والتقى المحافظ ، بعض المواطنين المترددين على المعرض واستمع منهم إلى احتياجاتهم وطلباتهم من المعارض ومدى تراجع الأسعار بمقارنتها بمثيلاتها بالخارج وشدد على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين على أن يتم تنظيم المواطنين والمنافذ والتوسع فيها لكي يحصل المواطنين على احتياجاتهم.

وأشاد المحافظ خلال جولته بهذه المبادرة وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجتهم من خلال هذه المنافذ التى تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار لافتاً إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة للتوسع في تلك المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة الأساسية مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة وذلك للتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع والعمل على تطوير الخدمات للمواطنين داعياً الجميع للمشاركة في فتح وإقامة منافذ البيع للسلع الغذائية بأسعار مخفضة على أن يتم توفير أماكن بالمراكز والأحياء لإقامة مثل هذه الشوادر والمنافذ دون زحام أو تكدس مرورى خاصة المناطق الأكثر احتياجًا بخلاف المنافذ الموجودة حاليًا بكافة قرى ومراكز المحافظة والتي تم اقامتها لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم تحت إشراف مديرية التموين وكافة الجهات الرقابية لضمان سلامة وجودة المنتجات المعروضة.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين والمتابعة الميدانية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.