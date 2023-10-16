اليوم السابع
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الإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:44 ص
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محافظة الغربية تناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي تجار في حال عدم الالتزام بالأسعار

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:00 ص
محافظة الغربية تناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي تجار في حال عدم الالتزام بالأسعار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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نشرت محافظة الغربية، الأرقام الخاصة بتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بأسعار السلع الغذائية المعروضة، ومدى التزام التجار بتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء انخفاض الأسعار، وشكاوى من رفع التجار أسعار السلع الغذائية.
 
وحددت المحافظة، أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب " 01550502836 "01550502837 01550502834أو عبر غرفة عمليات المحافظة 0403341233.
 
وشددت محافظة الغربية على المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.






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