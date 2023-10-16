اليوم السابع
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الإثنين، 16 أكتوبر 2023 06:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مباحثات تونسية سورية لمواصلة الدعم للشعب الفلسطيني

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 06:00 ص
مباحثات تونسية سورية لمواصلة الدعم للشعب الفلسطيني وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
أ ش أ

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أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري فيصل المقداد، لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية.

وذكر البيان الصادر من وزارة الخارجية التونسية الأحد، أنه تم الاتفاق على مواصلة الجهود والتحرّك العاجل لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق وللوقف الفوري للعدوان الوحشي ضدّه.

وفي هذا السياق.. أشاد الوزيران بالصمود منقطع النّظير للشّعب الفلسطيني أمام آلة القتل الممنهج التي تحصد أرواح الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء ومدنيين وطواقم طبية وتدمّر البنى التحتية وتسعى إلى القضاء على كل مقوّمات حياة الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما شددا الوزيران على الرفض المطلق لكلّ سيناريوهات التهجير لشعب فلسطين المقاوم والمرابط في أرضه والمدافع عن حقوقه، كما نصّت على ذلك كلّ الشرائع السّماوية والقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

 







مباحثات تونسية سورية

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غزة

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