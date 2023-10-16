لجان من الطب البيطرى تحصن الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر خلال الأيام الماضية، استمرار العمل بالحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الاقصر من خلال اللجان الطبية البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطرى، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، حيث تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة اللجان الطبية البيطرية المتواجدة بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة، بالإضافة إلى مرافقة أطباء الإرشاد البيطرى للجان الطبية البيطرية القائمة بعملية التحصين.

وانطلقت تلك الحملات لتحصين الأغنام والماعز بالأقصر ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى وكيل وزارة الطب البيطري بالأقصر، حيث يتم توعية مربى وتجار الأغنام والماعز، بأهمية وضرورة تحصينها ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وحثهم على ضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها وقاية لها، وحفاظاً عليها من خطر الإصابة بهذا المرض الوبائى.

ولذلك تناشد وتوصى مديرية الطب البيطرى بالأقصر، كافة مربي وتجار الأغنام والماعز ضرورة وأهمية تقديم الأغنام والماعز الخاصة بهم لتحصينها حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، حيث تستمر المديرية فى فحص الماشية بالأسواق حيث تقوم اللجان بعمل تقصي وبائي نشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، فضلاً عن توعية مربي وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية.