لجان لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.. التفاصيل

وتتضمن العديد من السلع الأساسية، وطبقت المنافذ الجمركية بالموانئ، قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، والذى أصدرته الحكومة، وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة .

وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعاً فى الأسعار حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والزيت 700 مللى تراوح بين 30 و 35 جنيها و العبوة اللتر بين 38 و 45 جنيها، كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو و السائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و 20 جنيها للكيلو، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه و بسعر 27.90 جنيهاً للكيلو و الجبنه مثلثات 8 قطع بـ 8 جنيهات و عبوة الجنية 500 جرام بـ 24 جنيها بدلاً من 30 جنيه و العبوة 250 جرام بين 14 و 16 جنيها حسب النوع.

كما يتم طرح السكر بمنافذ المجمعات بسعر يتراوح بين 25 و 27 جنيها للكيلو، والأرز المستورد بسعر 20 جنيها للكيلو و المحلى عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللى بـ 45 جنيها، والمكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه و مكرونة اسباكتى 400جم بـ 8 جنيهات والشاى 250جم بـ 44 جنيه ودقيق 1 كجم بـ 18 جنيها ومسلى 650 جم بـ 42 جنيه والـ 700جم بـ 48 جنيها و الـ 1.5 كجم بـ 97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى ويتم طرح الدواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها واللحوم السودانية بـ 220 جنيه للكيلو و240 للحوم البلدية الحية.