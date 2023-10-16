اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 02:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

لجان لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.. التفاصيل

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:00 م
لجان لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.. التفاصيل مبادرة تخفيض الأسعار
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شكلت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك مجموعات عمل ولجان  لمتابعة تنفيذ مبادرة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار السلع الأساسية مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض الأسعار لى الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.
 
وتتضمن العديد من السلع الأساسية، وطبقت المنافذ الجمركية بالموانئ، قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، والذى أصدرته الحكومة، وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة.

وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعاً فى الأسعار حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والزيت 700 مللى تراوح بين 30 و 35 جنيها و العبوة اللتر بين 38 و 45 جنيها، كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو و السائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و 20 جنيها للكيلو، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه و بسعر 27.90 جنيهاً للكيلو و الجبنه مثلثات 8 قطع بـ 8 جنيهات و عبوة الجنية 500 جرام بـ 24 جنيها بدلاً من 30 جنيه و العبوة 250 جرام بين 14 و 16 جنيها حسب النوع.

كما يتم طرح السكر بمنافذ المجمعات بسعر يتراوح بين 25 و 27 جنيها للكيلو، والأرز المستورد بسعر 20 جنيها للكيلو و المحلى عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللى بـ 45 جنيها، والمكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه و مكرونة اسباكتى 400جم بـ 8 جنيهات والشاى 250جم بـ 44 جنيه ودقيق 1 كجم بـ 18 جنيها ومسلى 650 جم بـ 42 جنيه والـ 700جم بـ 48 جنيها و الـ 1.5 كجم بـ 97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى ويتم طرح الدواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها واللحوم السودانية بـ 220 جنيه للكيلو و240 للحوم البلدية الحية.

 







وزارة التموين

تخفيض السلع أسعار السلع

مبادرة تخفيض أسعار السلع

أسعار السلع الغذائية



الموضوعات المتعلقة

مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة 25 %.. شركات التوريد تمد المنافذ بالمنتجات الغذائية.. الأجهزة الرقابية تشكل مجموعات عمل لمتابعة التنفيذ.. ووزارة التموين تعلن زيادة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:12 ص

حملة تموينية مكبرة بمدينة المنيا للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار

الأحد، 15 أكتوبر 2023 02:46 م

محافظ الإسكندرية يتفقد مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بنسب تصل 25%.. صور

الأحد، 15 أكتوبر 2023 04:22 م

محافظ الأقصر يتفقد المجمعات الاستهلاكية مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار المنتجات

الأحد، 15 أكتوبر 2023 07:01 م

إمداد منافذ التوزيع بالسلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 10:28 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة