وأكدت الأرصاد اللبنانية - في بيان اليوم - أن كمية الأمطار العنيفة التى تساقطت صباح اليوم في مدينة بيروت خلال نصف ساعة ما بين الساعة العاشرة وخمس و دقائق والساعة العاشرة و35 دقيقة بالتوقيق المحلي بلغت (26 mm) أي أن 26 لتر ماء قد تساقطت على كل متر مربع وهي تعادل 15 يوما من معدل كامل شهر أكتوبر، وذلك نتيجة تشكل غيوم من المزن الركامية الضخمة والتي تكونت بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب الحوض الشرقي للمتوسط وارتفاع حرارة سطح البحر الأبيض المتوسط نتيجة الاحترار العالمي.

وأشارت الأرصاد اللبنانية إلى أن كمية المياه المتساقطة خلال 24 ساعة مضت بلغت (73.6 mm) ، مع العلم أن المعدل العام الشهري لشهر أكتوبر كاملا هو (54 mm)، موضحة أن كمية المياه المتساقطة خلال الساعات الـ 24 الماضية تعادل 136% من معدل شهر أكتوبر كاملا ، وأوضحت أن الطقس يبقى متقلبا حتى صباح الجمعة حيث يستقر وتعود درجات الحرارة للارتفاع.