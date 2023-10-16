اليوم السابع
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كيفية تخزين بيانات السيارات عبر البوابة الإلكترونية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 12:00 ص
كيفية تخزين بيانات السيارات عبر البوابة الإلكترونية.. اعرف التفاصيل المرور- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت خطة على ثلاث مراحل لإنشاء شبكة معلومات جديدة، لتجميع كافة البيانات لرخص القيادة والتسيير، لإنشاء قاعدة بيانات حديثة، حيث يتم نقل وتداول البيانات بعدة وسائل وذلك بهدف تحقيق الآتى :-
 
- الاستفادة بالمعلومات المرورية المسجلة على الحواسب الآلية وبعضها البعض للتسهيل على المواطنين فى عمليات نقل القيد أو الملكية.
 
- نقل وتداول البيانات والمستندات المرورية عبر تلك الشبكة مثل (شهادة البيانات-الإفراجات الجمركية- الملفات).
 
- الاستعلام الأمنى عن المركبات سواء برقم اللوحة أو رقم الشاسيه أو الموتور أو حتى بجزء من هذا الرقم، وحصر الاشتباهات فى أضيق نطاق.
 
- تحقيق شبكة تليفونات مغلقة بين جميع الإدارات ووحدات التراخيص دون تحمل أى أعباء ماليه فى الفواتير.
 
 - تتبع المركبات المفرج عنها جمركياً (إفراج مؤقت) لضمان إعادة المركبة أو سداد المستحق عليها جمركياً.
 
 - يشار فى هذا المجال إلى أنه تم وضع عدة مستويات للحماية والسرية لتأمين الشبكة.
 
 
 






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