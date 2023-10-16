كيفية تخزين بيانات السيارات عبر البوابة الإلكترونية.. اعرف التفاصيل

وضعت خطة على ثلاث مراحل لإنشاء شبكة معلومات جديدة، لتجميع كافة البيانات لرخص القيادة والتسيير، لإنشاء قاعدة بيانات حديثة، حيث يتم نقل وتداول البيانات بعدة وسائل وذلك بهدف تحقيق الآتى :-
- الاستفادة بالمعلومات المرورية المسجلة على الحواسب الآلية وبعضها البعض للتسهيل على المواطنين فى عمليات نقل القيد أو الملكية.
- نقل وتداول البيانات والمستندات المرورية عبر تلك الشبكة مثل (شهادة البيانات-الإفراجات الجمركية- الملفات).
- الاستعلام الأمنى عن المركبات سواء برقم اللوحة أو رقم الشاسيه أو الموتور أو حتى بجزء من هذا الرقم، وحصر الاشتباهات فى أضيق نطاق.
- تحقيق شبكة تليفونات مغلقة بين جميع الإدارات ووحدات التراخيص دون تحمل أى أعباء ماليه فى الفواتير.
- تتبع المركبات المفرج عنها جمركياً (إفراج مؤقت) لضمان إعادة المركبة أو سداد المستحق عليها جمركياً.
- يشار فى هذا المجال إلى أنه تم وضع عدة مستويات للحماية والسرية لتأمين الشبكة.
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