"كنز بلادى".. مبادرة لنشر الوعى الأثرى فى مدارس الفيوم

بدأت اليوم أولى فعاليات مبادرة كنز بلادى لنشر الوعى الأثرى بمدارس محافظة الفيوم، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وقالت نيرمين عاطف مدير إدارة الوعى الأثرى، بمنطقة آثار الفيوم، إن المبادرة أطلقت بالتعاون بين منطقة الآثار برئاسة على البطل مدير عام آثار الفيوم والدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وبدأت أولى فعاليات المبادرة بزيارة مدرسة محمد صبرى البكباشى الإعدادية.

ولفتت مديرة إدارة الوعى الأثرى، إلى أن محاضرة اليوم جاءت تحت عنوان "معالم الفيوم الأثرية" وتم خلالها الحديث عن أهم المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، والقاء الضوء على مدينة ماضى الأثرية، وإبراز أهمية المنطقة وقامت الإدارة بعمل ورش عمل فنية تضمنت شرح الحروف الهيروغليفية ومساعدة الطلاب فى كتابة أسمائهم بالهيروغليفي.

وأضافت مديرة الإدارة أن المبادرة تقوم بعمل ورش عمل فنية تضمن تلوين رسومات فنية من الحضارة المصرية القديمة.