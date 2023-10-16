قافلة حياة كريمة تستقبل 726 مواطنا فى أولى أيامها بالتل الكبير بالإسماعيلية

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية بمركز شباب البعالوة الكبرى، والتى تستهدف أهالى مركز ومدينة التل الكبير.

وقامت القافلة الطبية بالكشف على 726 مواطنًا فى أولى أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين، ضمن خطة القوافل العلاجية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت 9 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، وعيادة للأسنان، الأشعة، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دواء، بالإضافة إلى التثقيف الصحى والتوعية بأهمية تلقى لقاح كورونا والتسجيل الفورى بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة إلى أنه تم استقبال 321 مواطنا بعيادة الباطنة و47 مواطنا بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 27 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 164 حالة بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 41 حالة، بالإضافة إلى استقبال 40 سيدة بعيادة النساء أما عيادة المسالك البولية استقبلت 23حالة، تم استقبال 18 حالة بعيادة الأسنان، كما استقبلت عيادة الجلدية 42 حالة و3 حالات أشعة.

على أن تستمر القافلة الطبية فى مركز شباب البعالوة الكبرى التابعة لمركز ومدينة التل الكبير ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى استقبال المواطنين حتى غدًا الثلاثاء، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.