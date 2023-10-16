قاتل مسنة بالإسكندرية يعترف: سرقت تليفوني فضربتها حتى الموت

كتب إيهاب المهندس

كشفت جهات التحقيق، تفاصيل قتل سيدة مسنة على يد عاطل بمحافظة الإسكندرية، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهم باعترفات تفصيلية عن الواقعة، موضحا أنه حدثت مشاجرة بينه وبين السيدة، بعد أن سرقت هاتفه المحمول، فتعدى عليها ما تسبب في وفاتها.

بداية الواقعة كان بإخطار للنيابة العامة يفيد بوصول السيدة إلى المستشفى متوفية متأثرة بإصابتها في الجسد، وتبين أنها توفيت بعد مشاجرة مع عاطل.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.