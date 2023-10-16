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عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني: التفوق في الحرب البرية على غزة من نصيب المقاومة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 10:55 م
عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني: التفوق في الحرب البرية على غزة من نصيب المقاومة غزة
كتب أحمد عرفة

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قالت رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، إن هناك محاولات أمريكية لإعادة إسرائيل للالتزام بقواعد الحرب وليس وقف الحرب، ومن ضمن قواعد الحرب هو فتح الممرات الإنسانية، التي مازالت إسرائيل تتعنت فيها بشكل واضح.
 
وأضافت خلال مكالمة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل تدفع سكان غزة للنزوح إلى الجنوب بالترغيب والترهيب، سواء بقصف البيوت وأماكن غوث اللاجئين أو بتوفير المياه في الجنوب فقط.
 
ولفتت إلى أن إسرائيل تضغط لدفع المواطنين الفلسطينيين من غزة إلى مصر بمجرد فتح معبر رفح، وتريد أن تخلق مسافة آمنة بين غزة وبين مستوطنات غلاف غزة، والجيش الإسرائيلي لا يمكنه خوض حرب شوارع، سيخسر عشرات آلاف الجنود، والمجتمع الإسرائيلي لن يمكنه استيعاب مثل هذه الخسارة، وسيكون التفوق من نصيب جماعات المقاومة.






غزه

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