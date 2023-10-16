ضبط 10 أطنان زيت هوالك طعام قبل إعادة تدويرها فى طنطا

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، حملة تموينية لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة، وضبط المخالفات التموينية ببندر طنطا.

ضمت الحملة أحمد البسطويسى مدير الإدارة العامة التجارة الداخلية والدكتورة ولاء رشاد شاهين مديرة الرقابة التجارية ومحمد فوزى وأحمد فاروق وتامر الأشعل المفتشين بإدارة الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 أطنان زيت طعام هالك مرتجع من الأهالى داخل مخزن زيوت قبل إعادة تدويرها، وتم تحريز تلك المضبوطات على ذمة المحضر المحرر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.