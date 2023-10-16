اليوم السابع
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صور الأقمار الصناعية: سحب على السواحل الشمالية والوجه البحرى وأمطار متوسطة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 03:02 م
صور الأقمار الصناعية: سحب على السواحل الشمالية والوجه البحرى وأمطار متوسطة تكاثر السحب على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تتكون السحب على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والتي تتساقط معها أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.
 
ويشهد اليوم الإثنين، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21.






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