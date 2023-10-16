شباب بورسعيد يبدعون في صناعة منتجات الملح.. والأسعار تبدأ من 10 جنيهات "صور"

بورسعيد - محمد عزام

بعد أن اتخذت شهرة واسعة بين المحافظات المصرية، أقبل شباب من محافظة بورسعيد على تصنيع منتجات الملح، وذلك فى جبال الملح بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، والتى أقبل عليها الأهالى والزوار من المحافظات الأخرى.

برع عدد من الشباب فى صناعة المنتجات اليدوية من الأخشاب والملح، تبدأ الصغرى منها بأسعار تبدأ من 10 جنيهات وتصل لأكثر من 1000 جنيه، على حسب المنتج والخامات التى استخدمت فى تصنيعه.

ويضم المشروع، عددا من المنتجات المصنوعة بالملح التى تمنع الروائح والحشرات، وأخرى تعمل على إزالة الجلد الميت من البشرة وعلاج حب الشباب وطرد السموم من الجسم، بالإضافة إلى المنتجات التى تساعد الجسم على الاسترخاء وتنشر الطاقة الإيجابية وتساعد على التركيز والتنفس بشكل سليم.

وأكد محمود أبو سليمة، الحاصل على بكالوريوس تجارة، أنه أقدم على المشروع وعدد من زملائه فى مدخل جبال الملح ليحاكوا المكان، وتكون المنتجات من طبيعة المزار الذى بات من اهم مزارات محافظة بورسعيد السياحية، وتأتيه الوفود المصرية الأجنبية أيضا من كل مكان.

وأوضح أنهم يبيعون منتجات "هاند ميد" من الخشب الطبيعى مثل شجر التوت والكافور، بالإضافة إلى بعض المنتجات المصنوعة من الملح الصخرى.

وأشار إلى أنهم يتواجدون طوال أيام الأسبوع فى منطقة جبال الملح، ويعرضون منتجاتهم على طاولة خشبية ويستظلون أسفل الشمسيات التى تحميهم من أشعة الشمس.

وأشاد رواد جبال الملح، بالمنتجات التى يتم عرضها من قبل هذا المشروع الشبابى، ودرجة الجودة التى عليها المصنوعات اليدوية التى يقوم بها الشباب وبيعها للمواطنين.

ويتوافد آلاف الزائرين من المحافظات المصرية على جبال الملح، واتخاذ الصور التذكارية، وبدأوا يرتبطوا بهذا المكان كونه مكان علاجى لانتزاع الطاقة السلبية.

وكذلك أباچورة الملح التى تساعد على نشر الطاقة الإيجابية فى المكان فضلًا عن كونها تساعد على التركيز والاسترخاء والتنفس بشكل سليم، إذ تبدأ أسعار المنتجات من 10 جنيهات وتصل حتى 550 و1500 جنيه.



اباجورات من الملح



المنتجات



بعض منتجات لملح



جانب من اباجورات الملح



جانب من المنتجات



منتجات الملح في بورسعيد