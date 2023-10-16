شاهد أعمال إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم

كتب سيد الخلفاوى

أوشكت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، على الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم، حيث يتم اختبار مسير القطارات في المرحلة الأولى من الخط في المسافة من الفردان حتى بالوظة بطول 60 كم.

ويأتى المشروع في اطار تنفيذ ممر العريش / طابا اللوجيستي المتكامل و تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول 500 كم، الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية لهذا الممر الوجيستي الهام.

ويتم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم ، والمرحلة الاولى من الخط في المسافة من الفردان حتى بالوظة بطول 60 كم والتي تم الانتهاء من إعادة تأهيلها ووضع قطاع تزليط جديد لها واعادة تركيب السكة التي سبق سرقتها اثناء فترة الانفلات الامني في مسافات متفرقة أخرى من خط الفردان /بئر العبد

ويتم إنشاء الجسر الترابي لخط بئر العبد العريش بطول 81 وكذلك إنشاء الجسر الترابي لخط العريش / النخل / التمد / طابا بطول 275 كم، ويتم تنفيذ خط سكة الحديد من بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم ( حيث يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالي 24 كم من غربلة بازلت ودك السكة) بالإضافة إلى إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول 20 كم وصولا إلى ميناء شرق بورسعيد بهدف ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككى )

وأنهت الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل أعمال تجديد محطتى، بئر العبد، و القنطرة شرق، وجاري العمل لاستعادة كفاءة و تجديد المحطات الأخرى مثل وجلبانة ورمانة وبالوظة كما سيتم إنشاء محطة جديدة في العريش لخدمة الركاب بالإضافة إلى أنه سيتم مد الخط إلى ميناء العريش لخدمة نقل البضائع بالإضافة إلى إنشاء محطات ركاب جديدة مثل محطة "سلام مصر" ومحطة 30 يونيو لخدمة لخدمة المواطنين بهذه المناطق.

و تم إجراء تجارب التحميل على السكة بالكوبري المعدنى الجديد بمنطقة الفردان والتي تتم من خلال مرور جرارات السكة الحديد على القضبان بالكوبري للتأكد من مطابقة الكوبري للمواصفات القياسية، وتدخل هذه التجارب ضمن منظومة تأكيد ضبط الجودة للأعمال التى يتم تنفيذها وضمن منظومة الأمان على الكبارى التى يتم تنفيذها.

كما تم تنفيذ تجارب التحميل على الكوبرى القائم كوبرى الفردان والذي تم الإنتهاء من إعادة تأهيله، وهو كوبرى معدنى بطول 640 متر، ويتكون من جزئين يمر أعلى قناة السويس و تم الإنتهاء من انشاؤه فى 2001 وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وذلك لتعظيم التنميه بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب و البضائع بين الوادى و سيناء.

وتضمنت الأعمال التي تم الإنتهاء منها إنشاء كوبرى معدنى جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزئين كل جزء بطول 320 متر وأعمال إعادة تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبرى القائم وأعمال إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين ربط الكوبرى غرب القناه بخط بنها بورسعيد و شرق القناه بخط الفردان رفح و إنشاء برج إشارات شرق قناة السويس و إنشاء سحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات ( مياه - كهرباء -إشارات ) وإنشاء منطقة إدارية شرق قناة السويس الجديدة.