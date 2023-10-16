اليوم السابع
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الإثنين، 16 أكتوبر 2023 04:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق إطارى حول "تشييد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولي"

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 03:55 م
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق إطارى حول "تشييد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولي" خلال مراسم التوقيع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق إطاري بين الشركة القابضة لمصر للطيران والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة؛ بشأن مشروع تشييد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولي، وذلك على هامش حضور فعاليات الدورة الثالثة لـ " منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، نيابةُ عن فخامة الرئيس.
 
وشهد توقيع الاتفاق الإطاري الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بحضور تشينج زنج، رئيس مجلس ادارة شركة CSCEC الصينية.
 
ووقع الاتفاق كل من المهندس يحيى زكريا، ممثل الشركة القابضة لمصر للطيران، و تشانغ ويتساي، ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة. ويستهدف ذلك الاتفاق الإطاري تشييد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولي، في إطار ما تمتلكه الشركة الصينية من خبرات.
 
 






رئيس الوزراء

تشييد هنجر 9000

مطار القاهرة الدولي

مصطفى مدبولى



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