"حماس" في بيان لها: نتوجه بتحية وتقدير إلى مصر لرفضها مخطط تهجير الفلسطينيين

أحمد جمعة

توجهت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في حركة حماس الفلسطينية، الاثنين، بالتحية والتقدير لمصر التي رفضت مشاريع التهجير للشعب الفلسطيني، موضحة أن هذا هو موقف الشعب الفلسطيني، داعية لقيادة حراك إقليمي ودولي لفتح معبر رفح البرى وإدخال الاحتياجات اللازمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإدخال المساعدات الدولية وكذلك نقل الجرحى والمصابين للعلاج.

وأكدت اللجنة في بيان لها أنها تتابع مجريات معركة طوفان الأقصى البطولية في يومها العاشر، والتي مثلت مرحلة استراتيجية على طريق التحرير والعودة، مشددة على أن كل محاولات الاحتلال الاسرائيلي بالقتل والمجازر والإرهاب والإجرام لن يستطيع أن يرمم صورة جيشه المهزوم.

وانتقدت اللجنة الإجرام الإسرائيلي والإبادة الجماعية وانتهاك حقوق الانسان من قتل الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وقصف البيوت وتهديد المستشفيات الصحية والمراكز الطبية والمؤسسات المدنية، مشيرة إلى أن إسرائيل كيان قائم على القتل والإجرام منذ احتلاله لأرض فلسطين ومن هنا ندعو المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم التي تنتهك كافة الأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان فورًا وعدم الازدواجية في المعايير والكيل بمكيالين.