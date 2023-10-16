جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

دشنت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة بنها، أسبوع التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، بكليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق أسرة طلاب من أجل مصر.

وبدأ اليوم بالتبرع بالدم بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها، حيث شهدت عملية التبرع إقبال كبير من الطلاب إيمانا منهم بالدور الكبير الذي يقدموه لدعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة مع العدو الإسرائيلي.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إن هذه الحملة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.