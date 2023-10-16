اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين.. صور

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 12:15 ص
جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين.. صور جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دشنت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة بنها، أسبوع التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، بكليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق أسرة طلاب من أجل مصر.

 
وبدأ اليوم بالتبرع بالدم بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها، حيث شهدت عملية التبرع إقبال كبير من الطلاب إيمانا منهم بالدور الكبير الذي يقدموه لدعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة مع العدو الإسرائيلي.
 
وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إن هذه الحملة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
 
 
جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (1)
جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (1)

جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (2)
جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (2)

جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (3)
جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (3)

جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (4)
جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (4)

جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (5)
جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (5)

جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (6)
جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (6)

جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (7)
جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (7)

جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (8)
جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (8)

جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (9)
جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (9)

جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (10)
جامعة بنها تدشن أسبوع التبرع بالدم (10)
 






اخبار القليوبية

جامعة بنها

اخبار محافظة القليوبية

اخبار جامعة بنها

أسبوع التبرع بالدم

الأشقاء الفلسطينيين

دعم الفلسطينيين

القضية الفلسطينية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة