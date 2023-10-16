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تنفيذ مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية لليوم الثالث.. صور

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 03:00 ص
تنفيذ مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية لليوم الثالث.. صور مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية
كتب مدحت وهبة

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تستمر مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اليوم الاثنين  في توفير المنتجات الغذائية  مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة  التجارية أن  تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، بجانب أيضا توفير منتجات اللحوم والدواجن والبيض  بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين في ظل وجود مخزون من السلع الغذائية بكفى لفترات طويلة .
 
وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.
 
 
ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية لليوم الثانى  بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين ، حيث تتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق، كما مدت  وزارة التموين  منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكافة السلع الغذائية
مبادرة تخفيض الأسعار (1)
 

مبادرة تخفيض الأسعار (2)
 

مبادرة تخفيض الأسعار (3)
 

مبادرة تخفيض الأسعار (4)
 

مبادرة تخفيض الأسعار (5)
 

مبادرة تخفيض الأسعار (6)
 

 







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مبادرة تخفيض أسعار السلع

أسعار السلع الغذائية



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