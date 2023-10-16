تقرير: واشنطن ستقترح على الدول الأوروبية استثمار الأصول الروسية المجمدة

وكالات

تعتزم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، خلال زيارتها المقررة هذا لأسبوع إلى لوكسمبورغ اقتراح خطوات ملموسة تهدف إلى إعادة استثمار الأصول الروسية المجمدة.

وذكرت بوابة "أكسيوس"، الأحد، نقلا عن مصادر أمريكية، أن "وزيرة الخزانة جانيت يلين تعتزم حث المسؤولين الأوروبيين على اتخاذ خطوات ملموسة لتلقي الفوائد على نحو 200 مليار دولار من الأصول الروسية المودعة في حسابات أوروبية"، دون أن توضح المصادر التدابير والإجراءات التي ستتم مناقشتها.

وكما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر، فإن يلين ستصل إلى لوكسمبورغ يوم 16 أكتوبر، وتعتزم المشاركة في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الوزارة، إلى أن يلين تعتزم "تنسيق الدعم المشترك لأوكرانيا مع الشركاء الأوروبيين"، فضلا عن الامتثال للعقوبات المفروضة ضد روسيا.