تفاصيل افتتاح المؤتمر الأول لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القناة.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الأول لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار "لا للعنف ضد الإنسانية" بقاعة الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس؛ وذلك في إطار الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، جاء ذلك وفق ما صرح به الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.

وتابع "مندور" أن الجامعة تناهض كل أشكال العنف ضد المرأة داخل وخارج الحرم الجامعي، مؤكداً أن لدينا قيادات نسائيه ناجحة داخل الحرم الجامعي ونعمل على تمكين الأصلح والأمثل سواء رجل أو إمرأة.

جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف تنفيذي الدكتورة إعتدال عباس المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

شهد تدشين المؤتمر الأول لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بحضور عمداء الكليات الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري والدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية.

بدأت فاعليات المؤتمر بورشه فنية، تلاها إفتتاح المعرض رقم 26 للحرف اليدوية والتراثية تحت شعار " لوتس" .

استُهلت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوه مباركه لآيات من القرآن الكريم.

وقدمت الدكتورة إعتدال عباس خلال كلماتها نبذة عن الوحدة وهدفها الرئيسي وهو القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة داخل الجامعة وإزالة الآثار المترتبة عليه سواء كانت إقتصادية أو إجتماعية أو نفسية.

أما الأهداف الإجرائية فأشارت الدكتورة إعتدال عباس إلى أنها تشمل أن يكون للوحدة رؤيه ورساله شاملة تعمل من خلالها، التوعية الشاملة بماهية العنف من خلال تنظيم حملات إعلامية وإعلانية داخل الجامعة، إنشاء صفحه رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لنشر ما يتم تنفيذه من أنشطة داخل الوحدة، إلى جانب تغيير ثقافة المجتمع داخل الجامعة وحماية الشاكية من تعرضها للتضرر بعد تقديم الشكوى، بالإضافة إلى عقد مجموعة من الأنشطة المتنوعة وتتمثل في الندوات وورش العمل والمطويات والبانرات للتوعية بظاهرة العنف ، فضلاً عن عقد ورش عمل للتنمية الذاتية لشخصية الطلاب، والتدريب على الدفاع عن النفس ضد العنف، مع تعزيز وتشجيع العمل التطوعي للطلاب، وإختيار منسق من كل كلية ليمثل الوحدة أو يكون همزة الوصل بين الكلية والوحدة، وتكوين كوادر بشرية من إتحادات طلاب الكليه للتوعية، أخيراً تحديد سبل تفعيل العقوبات الرادعة إزاء العنف الموجه للمرأة داخل الجامعة، وماهي الإجراءات في حالة تحول الحالة من ضحية إلى جناية.

أدارت اللقاء الإعلامية الدكتورة مها عجلان والتي عرضت فيلم وثائقي عن العنف ضد الإنسانية مُقدمه الشكر لجميع القائمين على تنظيم المؤتمر خاصة بالذكر الدكتورة ريمان أحمد وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هناء السيد، والدكتورة هاديه عادل كلية التربية، والدكتورة سحر سالم والدكتورة هبه الدناصوري و محمد صالح.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد الدكتور محمد عبد النعيم أن الجامعة تقدم الدعم الكامل للأنشطة الوحدات الخاصة بالمرأه سواء وحدة العنف ضد المرأة أو وحدة المرأة الآمنه؛ للقناعة التامة لإدارة الجامعة بدور المرأة كطالبه، أخت ، زوجة، أبنه وأم لنصف المجتمع الآخر ، لافتاً إلى أن الجامعة تتعامل بكل حزم مع أي عنف يوجه إلى المرأة داخل الجامعة وخارجها، مشيراً إلى أن نسبة الطالبات بالجامعة تفوق ال 65% من إجمالي عدد الطلاب، مشيداً بتميز الطالبات وتصدرهم قوائم الأوائل بالكليات .

وعلى هامش المؤتمر عُقدت محاضرة للدكتور عاطف سعيد أستاذ المناهج بكلية التربية ، كما تم أيضا تنظيم حلقة حوارية للنقاش تحت عنوان "معاً ضد العنف" حاضر بها فضيلة الشيخ أشرف السعيد والقس جورج ميشيل، ليُختتم المؤتمر بعرض التوصيات وتسليم جوائز اللوحات الفنية.