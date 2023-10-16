تعرف على مشاركات الكنيسة المارونية فى أنشطة المجتمع

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر الطائفة المارونية من أبرز طوائف الكنيسة الكاثوليكية، حيث تنتسب إلى أبو الطائفة وهو القديس مارون الناسك، الذى عاش فى القرن الرابع الميلادى.

ومن ثم حملت اسمه الطائفة، ثم كان أول بطريرك مارونى للكنيسة وهو مار يوحنا مارون الذى عاش فى القرن السابع فى كفرحى (البترون)، وأسس أول بطريركية مارونية هناك عام 685.

وجاءت الطائفة المارونية إلى مصر عام 1745 حيث كرس الراهب الحلبى (المريمي) موسى هيلانة أول كنيسة مارونية فى دمياط، وهى كنيسة البارجة وهى أول كنيسة مارونية فى مصر وأفريقيا.

وتعتبر الكنيسة المارونية لها دورها المعروف منذ القدم فهى تقدم خدمتها الطبية والتعليمية. الكنيسة بجانبها المدرسة، أو المشفى. أتذكر الأب المارونى بطرس ذكره، الذى ترك الكنيسة ونزل يداوى أبناء مصر أثناء فترة الطاعون أيام الحملة الفرنسية وتوفى بعدما تعرض للإصابة به. وأتذكر أيضًا المنسينيور يوحنا طعمة الذى كرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى عيد العلم. نحن نؤمن بأهمية التعليم ودوره ولنا مدرستان: واحدة تابعة للإبرشية فى حى الظاهر، وآخرى تابعة للرهبنة المريمية المارونية والتى لها مشفى أيضا فى حى مصر الجديدة.