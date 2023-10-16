اليوم السابع
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تعرف على كيفية تجديد ترخيص الإرشاد للمرشدين السياحيين إلكترونيا

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:00 ص
تعرف على كيفية تجديد ترخيص الإرشاد للمرشدين السياحيين إلكترونيا النقابة العامة للمرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس

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قالت نقابة المرشدين السياحيين، إن الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، قد أتاحت خدمة تجديد ترخيص مزاولة المهنة عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة، عن طريق رفع كافة المستندات الخاصة بالتجديد على الموقع وذلك دون اللجوء إلى الحضور لديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


 

ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير كيفية تجديد ترخيص الإرشاد السياحى إلكترونيا، خطة بخطوة، وهى كالتالى:
 

1-   أدخل على موقع وزارة السياحة الآثار

http://trans.hajj.gov.eg/.

 

2-   أضغط على كلمة "المرشدين" ، ثم خدمات المرشدين.

 

3-   اختر من الصفحة الحالية أيقونة "الخدمات الإلكترونية".

 

4-   ستظهر لك صفحة جديدة تظهر بها عددا من الخدمات الإلكترونية، والتى من بينها تجديد ترخيص الإرشاد.

 

5-   قم بملئ البيانات الخاصة بك، فى الأماكن المخصصة لذلك.

 

وعلى المرشد السياحى أن يكتب عنوانا واضحا على الموقع ورقم هاتف محمول وذلك حتى يتسنى لوزارة السياحة إرسال الترخيص المجدد عليه عن طريق البريد المصرى حال رغبة المرشد فى ذلك أو رغبته فى استلام الترخيص من ديوان عام الوزارة فى موعد محدد.  







وزارة السياحة

نقابة المرشدين السياحيين

ترخيص الارشاد

تجديد ترخيص الارشاد السياحى



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