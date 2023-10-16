اليوم السابع
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تعرف على صادرات مصر الوطنية وكيف ارتفعت خلال 10 سنوات

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 09:32 م
تعرف على صادرات مصر الوطنية وكيف ارتفعت خلال 10 سنوات موانئ - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحقيق صادرات مصر الوطنية ارتفاعا كبيرا خلال الـ10 سنوات الماضية، ولكن ما هو المقصود بالصادرات الوطنية؟

 

وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قائمة صادرات مصر الوطنية تضم صادرات 6 مجموعات سلعية هي الوقود والقطن الخام والمواد الخام السلع نصف المصنعة والسلع تامة الصنع والطاقة الكهربائية.

 

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية سجلت 143.1 مليار دولار، موزعة وفقا لما يلي:

 

1- 13.9 مليار دولار عام 2013.

2 13.1- مليار دولار عام 2014.

3 11.2- مليار دولار عام 2015.

4 10.9- مليار دولار عام 2016.

5 12.1- مليار دولار عام 2017.

6 13.3- مليار دولار عام 2018.

7 13.3- مليار دولار عام 2019.

8 13.8- مليار دولار عام 2020.

9 20.2- مليار دولار عام 2021.

10 21.2 -مليار دولار عام 2022.







صادرات مصر

صادرات وطنية

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