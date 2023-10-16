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تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 05:00 ص
تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 لحوم ارشيف
كتب إسلام سعيد

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تواصل أسعار اللحوم استقرارها، حيث كشفت شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، استمرار استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، حيث تم تسجيل مستويات تتراوح ما بين 220 و280 جنيها فى المنافذ الحكومية المختلفة، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 300 و400 جنيه حسب النطاق الجغرافى لبيع اللحوم.

وأضافت الشعبة فى رصدها لآخر تطورات الأسعار بالأسواق، حيث يتراوح سعر اللحم البرازيلى البقرى بين 190 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 170 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 210 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو اللحوم الجملى 250 و280 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن زيادة ضخ منتجات اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية ومن جيبوتى بسعر 220 جنيها بحسب بيان سابق للوزارة.





 
 
 

 







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