تعرف على أسعار‫ الدواجن اليوم بعد مبادرة الحكومة بخفض الأسعار

كتبت ـ أسماء نصار

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم فى البورصة 65 جنيها للكيلو والأمهات 65 جنيهًا للكيلو، والبلدى بسعر 110 جنيهات للكيلو والساسو 97 جنيهًا.

أما أسعار أجزاء الدواجن فقد سجل كيلو الأوراك فى الأسواق 85 جنيهًا والأجنحة 55 جنيهًا والدبابيس 95 جنيهًا وتراوح سعر كيلو البانيه من 170- 175 جنيهًا.‎

وانخفضت أسعار الدواجن منذ بداية الأسبوع الحالى طبقًا لمبادرة الحكومة بخفض أسعار بعض السلع من بينها الدواجن حيث تم تخفيض سعر كيلو الدواجن الحية فى المزرعة إلى 65 جنيها مقابل 74 جنيها، لتباع فى الأسواق بنحو 73 جنيهًا مقابل 80 جنيهًا قبل المبادرة، وتخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه تسليم المجزر مقابل 115 جنيها ليباع الكيلو فى الأسواق بـ 105 جنيهات مقابل 130 جنيها قبل المبادرة.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج .

وأكد القصير، أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

‏‎وأوضح وزير الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.