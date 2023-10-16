تجديد حبس المتهمين بقتل صديقهما لسرقته شقتهم بالحدائق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حدائق القبة، تجديد حبس المتهمين بقتل صديقهما بسبب سرقته محتويات شقة أحدهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهمين بقتل صديقهما في منطقة حدائق القبة باعترافات تفصيلية جهات التحقيق، حيث اعترف المتهمين بارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهمين أن المجنى عليه صديقهم أقام معهم داخل شقة أحدهم، بعدما طلب المجنى عليه المبيت في الشقة، وعقب ذلك اكتشفا أن صديقهم استولى على بعض محتويات الشقة، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتابع المتهمين، أنهما توجها إلى المجنى عليه واستدرجوه لشقتهم واعتديا عليه بالضرب حتى يقوم بإعادة ما سرقوه من الشقة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.