تجديد حبس المتهمين بالسطو المسلح على سيارة شركة لسرقتها بمدينة نصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس المتهمين بالسطو المسلح على سيارة شركة لسرقتها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأدلى عامل متهم مع آخرين بالسطو المسلح على شركة فى مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام النيابة، حيث اعترف المتهم بأنه كان يعمل بشركة شحن وتم فصله منها وعدم إعطائه باقى مستحقاته المالية، واختمر فى عقله سرقتها لعمله بخط سير سيارات الشركة.

وأضاف المتهم، أنه أتفق مع 5 أشخاص على سرقة أموال الشركة وتقسيم الأموال فيما بينهم، حيث انتظر سيارة الشركة فى الطريق المعتاد السير فيه، واشهروا الأسلحة البيضاء فى وجه الموظفين واستولوا على الأموال ثم فروا هاربين.

وكشفت التحقيقات، عن أن مالك شركة شحن تلقى اتصالا هاتفيا من (موظفين بالشركة) أبلغوه بأنهم عقب إستلامهم مبلغ مالى وقدره (850 ألف جنيه) من مخزن تابع للشركة ملكه لتوريده بمقر الشركة الكائن بدائرة القسم، وحال توقفهم أمام مقر الشركة مُستقلين سيارة "تابعة للشركة" فوجئوا بسيارة "لم يتمكنوا من إلتقاط أرقام لوحاتها " تتوقف أمامهم ويترجل منها عدد أربعة أشخاص حاملين أسلحة بيضاء تجاههم وتعدوا عليهم بالضرب وسرقه المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحقيقات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 6 أشخاص منهم سائق بالشركة محل البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأقر أحد المتهمين بأنه نظراً لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وتضرره من إدارة الشركة لعدم إعطائه باقى مستحقاته المالية خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك قام بالإتفاق مع المتهمين على إرتكاب الواقعة حيث قاموا بإستئجار سيارة وإستقلوها وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جزء كبير من المبلغ المسروق، وضبط 7 هواتف محمولة ودراجة نارية تم شرائهم بالمبالغ المالية المتحصلة من الواقع.