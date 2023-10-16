تأجيل محاكمة المتهم بإصابة شاب بعاهة مستديمة بسبب "كلب" لـ29 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة، لجلسة 29 أكتوبر، بعدما عقره كلب "شرس"، أطلقه المتهم فى مشاجرة مع جيرانه فى منطقة الأميرية، مما تسبب فى إصابة شخص كان يمر فى المكان بالصدفة عقره "الكلب".

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى جهات التحقيق، بلاغا بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب فى إصابة شخصين أحدهم فى حالة خطرة، انتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة وتبين من التحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهم المجنى عليه كان يسير بالصدفة المكان وقت المشاجرة وعقره الكلب مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.