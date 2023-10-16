اليوم السابع
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بلينكن: فكرة طرد الفلسطينيين من غزة محكومة بالفشل

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 07:42 ص
بلينكن: فكرة طرد الفلسطينيين من غزة محكومة بالفشل وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن
وكالات

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رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشكل قاطع، فكرة طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلا إنه يجب أن يكونوا قادرين على البقاء في موطنهم بينما تقاتل إسرائيل الفصائل الفلسطينية.

ومع دعوة إسرائيل لأكثر من مليون من سكان غزة إلى مغادرة شمال القطاع، ما يشير إلى تمهيدها لغزو بري، اقترح بعض السياسيين الإسرائيليين طرد الفلسطينيين إلى مصر.

وقال بلينكن في مقابلة مع "العربية": "سمعت مباشرة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتقريبا كل الزعماء الآخرين الذين تحدثت معهم في المنطقة أن هذه الفكرة محكومة بالفشل، ولذا نحن لا نؤيدها".

وأضاف "نعتقد أن الناس يجب أن يكونوا قادرين على البقاء في غزة، موطنهم. ولكننا نريد أيضا التأكد أنهم خارج دائرة الخطر ويحصلون على المساعدة التي يحتاجون إليها".

 







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