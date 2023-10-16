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بايدن: سنقدم لإسرائيل كل ما تحتاجه لكن لن ندفع بقوات للمشاركة في الحرب

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 02:52 ص
بايدن: سنقدم لإسرائيل كل ما تحتاجه لكن لن ندفع بقوات للمشاركة في الحرب بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تدفع بقوات للمشاركة في الحرب على غزة، قائلا: لا أعتقد أن الدفع بقوات أمريكية بجوار الإسرائيلية أمر ضروري، فإسرائيل تمتلك واحدة من أفضل القوات المقاتلة لكن سنوفر لهم كل ما يحتاجونه.

وقال بايدن في حوار مع شبكة CBS، إن الإدارة الأمريكية تعمل على إعادة المواطنين الأمريكان من إسرائيل إلى وطنهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية.

في السياق ذاته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بمقتل 29 مواطنا أمريكيا وفقدان 15 آخرين ومقيم واحد في الهجوم الذي شنته حركة حماس على المستوطنات في إسرائيل الأسبوع الماضي.

وأضاف المتحدث أن الحكومة الأمريكية تعمل على مدار الساعة لتحديد أماكن الأميريكين المفقودين وأنها تعمل مع حكومة إسرائيل على جميع جوانب أزمة الرهائن.

 







غزة

حماس

إسرائيل

طوفان الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي



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