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اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 13 رحلة طيران دولية أوروبية

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 05:00 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 13 رحلة طيران دولية أوروبية مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 13 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل ضمن 138 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم ارض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.
 
وتصل رحلات اليوم من عدة دول مختلفه بينها 6 رحلات من التشيك، ورحلتين من المانيا، رحلة من هولندا، ورحلة داخلية، رحلتين من ايطاليا، ورخلة من هولندا واخرى من بيلا روسيا.
 
يذكر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من   السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع 138 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.






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