اليوم السابع
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اليوم.. رئيس أوزبكستان يفتتح الدورة 25 للجمعية العامة للسياحة العالمية بسمرقند

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 07:39 ص
اليوم.. رئيس أوزبكستان يفتتح الدورة 25 للجمعية العامة للسياحة العالمية بسمرقند الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية
رسالة سمرقند – رباب فتحى

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يفتتح رئيس أوزبكستان شوكت ميرضائيف، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية المنعقدة في سمرقند من 16-20 أكتوبر الجاري بحضور مندوبين ووزراء رفيعى المستوى من أكثر من 150 دولة.
 
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وحصلت مدينة سمرقند التاريخية في أوزبكستان على لقب "عاصمة السياحة العالمية" لعام 2023 في اجتماع المنظمة العام الماضي.
 
 
وقبل الحدث، أعربت شخصيات رئيسية من المنظمات الدولية الرائدة، بما في ذلك من جميع أنحاء الأمم المتحدة، عن اعترافها بدور منظمة السياحة العالمية وأكدت اهتمامها بالجمعية العامة المقبلة.
 
 
سمرقند 2
 
 
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "السياحة تحقق التقدم. باعتبارها واحدة من أكبر القطاعات في الاقتصاد العالمي، فهي تتمتع بقدرة كبيرة على جسر الثقافات، وتوليد فرص جديدة وتعزيز التنمية المستدامة. لكن السياحة تتأثر أيضًا بالتحديات العالمية المترابطة. "أعلم أنه يمكننا الاعتماد على منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة للمضي قدمًا بهذه الرؤية والعمل معًا لبناء مستقبل أفضل للناس والكوكب."
 
منظمة السياحة
 
 
ومن جانبها، قالت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد): "لا يمكن المبالغة في أهمية السياحة كأداة للتنمية الاقتصادية... تعمل الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية بشكل مثير للإعجاب على تحويل السياحة وبناء مجتمع عالمي." "قطاع أكثر مرونة واستدامة. (الأونكتاد) سيواصل العمل بشكل وثيق مع منظمة السياحة العالمية حول أهدافنا ورؤيتنا المشتركة."
 
 






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