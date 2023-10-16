اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 04:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم العالمى لهجرة الطيور.. تعرف على طائر الوروار وحكايته مع فيروز

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 02:41 م
اليوم العالمى لهجرة الطيور.. تعرف على طائر الوروار وحكايته مع فيروز طائر الوروار
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

العالم يحتفل كل عام برحلتى هجرة الطيور خلال شهر مايو وأكتوبر رحلتى الخريف والربيع، ويأتي الاحتفال بهذا اليوم في الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر، حيث تختلف الطيور المهاجرة على حسب الزمان والمكان التي تذهب منه وإليه، وتوقيتات سفرها، فبعضها يهاجر فى الربيع والبعض الآخر يختارالخريف موسما لهجرته والجو الملائم له، من أجل العيش أو التزاوج.

يوجد في مصر حوالى 460 نوعا من الطيور المقيمة والمهاجرة، كما يمر بها حوالى 100 نوع من الطيور، البعض يتجه نحوالصحارى، والآخر يبحث عن مصادر الماء ويتوجه اليها، ولا عجب ان شعار الاحتفال هذا العام باليوم العالمى للطيور المهاجرة " الماء: استدامة حياة الطيور والذى وافق الاحتفال به يوم 14 من الشهر الحالي ."

من بين كل أنواع هذه الطيور طائر الوروار، وهو الطائر الذى تغنت به فيروز، " آه دخلك يا طاير الوروار، آه ريح لك من صاوبون مشوار.. و سلم لى ع الحبايب.. و خبرنى بحالون شو صار..عا تلال الشمس المنسيى.. علا ورق الدلب الأصفر.. طير و نعلا شويى شويى.. و تصير الدنيا تصغر.. و بكروم التين ينده تشرين" لم تكن هذه مجرد كلمات عابرة انما كانت كلمات تحمل الكثير من سمات هذا الطائر وتوقيتات وجوده، اذ ان تشرين هو من الأسماء السريانية، التي يتم استعمالها بالمشرق العربي، وهو ذات الشهر الذى يقابله في التسمية الغربية شهر أكتوبر، وهو نفس الشهر الذى تهاجر فيه الطيور.

هذا الطائر من الطيور الجذابة ذات الألوان المبهجة، ولذلك يستخدم كأحد طيور الزينة بالمنازل ، ويطلقون عليه اسم طائر الوروار الشرقى، المعروف بحجمه الصغير، ويتواجد بشكل مكثف على خط جغرافى واحد حول الأرض وكأنه يدور حول الكرة الأرضية من غرب افريقيا بالسنغال وجامبيا، وشرق اثيوبيا ، ويمر بشبة الجزيرة العربية، ثم الهند وصولا لفيتنام.   

بعض طيور الوروار تعيش في مصر لمدة تتجاوز الستة اشهر بداية من شهر إبريل حتى نهاية شهر سبتمبر أوائل أكتوبر، من اهم ما يميز هذا الطائر هو تأقلمه مع الضوضاء، و لا يصاب بالرهبة من الصخب، أحيانا يتعرض للصيده لأغراض التربية والزينة، وفى بعض الأحيان يتم اصطياده من أجل الأكل كالسمان والحمام.

طائر الوروار
طائر الوروار

 







الطيور المهاجرة

الطيور الحوامة

انواع الطيور المهاجرة

طائر الورووار



الموضوعات المتعلقة

موسم الطيور المهاجرة.. أسوان محطة رئيسية للرحلة القارية من أوروبا لأفريقيا.. 45 مليون شخص على مستوى العالم مهتمون بمراقبة هجرة 10 آلاف نوع.. والبجع والفلامنجو وأبو فصادة والوروار الأوروبى أبرز طيور المهاجرة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:10 م

محمية الزرانيق.. ممر الطيور المهاجرة بشمال سيناء وكنز من مكونات الطبيعة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 06:00 ص

أسوان تحتفل باليوم العالمى للطيور المهاجرة بجولة نيلية وندوات توعية.. صور

السبت، 14 أكتوبر 2023 06:33 م

مصر تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمى للطيور المهاجرة

السبت، 14 أكتوبر 2023 02:28 م

محمية الزرانيق.. ممر الطيور المهاجرة بشمال سيناء وكنز من مكونات الطبيعة (صور)

السبت، 14 أكتوبر 2023 06:30 ص

الملايين من الطيور المهاجرة تضيع فى السماء بسبب العواصف الشمسية

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 08:00 م

تأجيل إطلاق المهرجان الدولى الأول لسياحة مشاهدة الطيور المهاجرة بالفيوم

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 02:43 م

إطلاق المهرجان الأول لسياحة مشاهدة الطيور المهاجرة بالفيوم الجمعة المقبلة

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 04:57 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة