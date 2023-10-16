السجن 5 سنوات لمتهم و6 أشهر لآخر لإحداثهما عاهة لسيدة وإصابة زوجها بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفرالشيخ برئاسة المستشار محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة والدائرة، والمستشار أحمد فتحى عبد المتعال، نائب رئيس الدائرة، والمستشار محمد عزمى أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب،اليوم فى القضية رقم 12974 لسنة 2022 مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3318 كلى كفرالشيخ جنايات لسنة 2022 بالحكم ضد متهمين بالسجن لاحداثهما عاهه مستديمه، لسيدة بسبب منعها وزوجها لهما من رعى الأغنام فى زراعات القطن خاصة زوجها، فتربصا بهما فى الحقل ومعهما شوم وعصى، وانقضا عليهما ضربا وتسببا فى عاهه مستديمه للزوجه، واصابوا زوجها.

فقضت المحكمة غيابيا للمتهم الأول، وحضوريا للثانى، أولًا بمعاقبة خ.ع.ي.ع.( المتهم الأول ) بالحبس 5 سنوات والزمته بالمصاريف الجنائيه، وثانيا: بمعاقبة "و.ع.ي.ع"،( المتهم الثاني) بالسجن لمدة 6 أشهر عما أسند إليه فى التحقيقات، والزمته المصاريف الجنائيه، وأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى "م.ط.م.ح"، مبلغ 15 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، كما الزمته مصاريف الدعوى المدنية،و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وكان المستشار محمد كمال سراج، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد إحالتهما للمحاكمة جنائيا، لأنهما فى يوم 21 سبتمبر 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، ضربا المجنى عليها "م.م.ع.ح"،عمدا مع سبق الاصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك، واعدا لذلك الشوم والعصى، وتوجها الأرض الزراعية حيث أيقنا سلفا تواجدها بها، وما أن ظفرا بها حتى باغتها الأول بضربتين على يدها اليسرى بالشومه، فأصاب الاصبع الأوسط الأيسر، وذلك حال تواجد المتهم الثانى، على مسرح الجريمة للشد من أزره مرتكبا جريمته، ودون أن يغيثها المتهم الثانى، قاصدين ضربها فاحدثا بها إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية والشرعى، ونتج عن ذلك عاهه مستديمه لها بنسبة 5%، كما ضربا المجنى عليه "م.ط.م.ح"، عمدا مع سبق الاصرار وكاله المتهم الأول بالضرب على رأسه بالشوم إحرازه، وعلى ظهره فاحدثا إصابته الموصوفة بالتقارير الطبيه والشرعى فاحدثا إصابته التى اعجزته عن العمل مدة لا تزيد عن 20 يوما.