اليوم السابع
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السجن المشدد 15 سنة لعاملين بتهمة الإتجار فى الشابو بسوهاج

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 03:01 م
السجن المشدد 15 سنة لعاملين بتهمة الإتجار فى الشابو بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهما، لاتجارهما فى المخدرات، دائرة مركز جزيرة شندويل.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.

 

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل من العام الجارى 2023، بدائرة مركز جزيرة شندويل، عندما وجهت النيابة لكلا من ( أ. ر 35 عاما ) عامل، و( م. أ 22 عاما) عامل، تهمة إحراز جوهرين مخدرين "الحشيش، والشابو وجوهر الميثامفيتامين" بقصد الاتجار، وتهمة إحراز سلاحا ناريا بدون ترخيص للمتهم الأول.







سوهاج

جنايات سوهاج

الحشيش

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جزيرة شندويل



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