اليوم السابع
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الإثنين، 16 أكتوبر 2023 08:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء كندا حول التصعيد العسكرى بغزة.. إنفوجراف

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 07:39 م
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء كندا حول التصعيد العسكرى بغزة.. إنفوجراف

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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، من جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في هذا الاتصال الهاتفى.

 

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا.

 

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 تناول الاتصال الأوضاع الراهنة في المنطقة ومستجدات التصعيد العسكري الدائر في قطاع غزة

 

تطرق الاتصال إلى الجهود التي تقوم بها مصر سواء على المسار السياسي لاحتواء الأزمة ومنع توسعها ونزع فتيل العنف

 

وعلى المسار الإنساني لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع

 







الرئيس السيسى

غزه

الحرب في غزه

التصعيد العسكرى في غزه

كندا



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