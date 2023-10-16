الرئيس الأمريكي: دخول القوات الإسرائيلية إلى غزة أمر ضروري

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "أعتقد سيكون خطأ كبيرا احتلال إسرائيل لغزة، لأن حماس لا تمثل سكان القطاع وحدهم، لكن دخول قوات إسرائيلية إلى غزة للقضاء على العناصر المتطرفة من حماس يمثل مطلبا ضروريا".

وأضاف بايدن في حوار مع شبكة CBS: "أنا واثق أن إسرائيل ستتحرك وفقا لقوانين الحرب وهناك معايير للمؤسسات ستلتزم بها البلدان الديمقراطية."

وتابع: "حماس مكونة من مجموعة من الجبناء الذين يختبئون وراء المدنيين وينشرون مقراتهم في مبانٍ مدنية، وأنا واثق أن الإسرائيليين سيقومون بكل ما في وسعهم لتفادي قتل المدنيين الأبرياء".

واستطرد: "إسرائيل تلاحق المسئولين عن عمل تبلغ أهمية عواقبه ما حصل بعد الهولوكوست، وعلى إسرائيل الرد وملاحقة حماس".