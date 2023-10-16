اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 04:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأمريكي: دخول القوات الإسرائيلية إلى غزة أمر ضروري

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 03:06 ص
الرئيس الأمريكي: دخول القوات الإسرائيلية إلى غزة أمر ضروري بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "أعتقد سيكون خطأ كبيرا احتلال إسرائيل لغزة، لأن حماس لا تمثل سكان القطاع وحدهم، لكن دخول قوات إسرائيلية إلى غزة للقضاء على العناصر المتطرفة من حماس يمثل مطلبا ضروريا".

وأضاف بايدن في حوار مع شبكة CBS: "أنا واثق أن إسرائيل ستتحرك وفقا لقوانين الحرب وهناك معايير للمؤسسات ستلتزم بها البلدان الديمقراطية."

وتابع: "حماس مكونة من مجموعة من الجبناء الذين يختبئون وراء المدنيين وينشرون مقراتهم في مبانٍ مدنية، وأنا واثق أن الإسرائيليين سيقومون بكل ما في وسعهم لتفادي قتل المدنيين الأبرياء".

واستطرد: "إسرائيل تلاحق المسئولين عن عمل تبلغ أهمية عواقبه ما حصل بعد الهولوكوست، وعلى إسرائيل الرد وملاحقة حماس".







حماس

بايدن

امريكا

غزة

إسرائيل

طوفان الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي



الموضوعات المتعلقة

سوليفان: بايدن سيطلب من الكونجرس حزمة مساعدات مشتركة لأوكرانيا وإسرائيل

الأحد، 15 أكتوبر 2023 09:38 م

العالم هذا المساء.. ناشط مؤيد لفلسطين يقاطع بايدن أثناء خطابه: دع غزة تعيش.. روسيا تدعو مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن هدنة إنسانية فى غزة.. ومقتل 19 فرنسيًا بسبب هجمات طوفان الأقصى بإسرائيل

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:00 م

بايدن: نتحدث مع المصريين والإسرائيليين حول إنشاء ممر آمن

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 02:36 ص

بايدن: سنقدم لإسرائيل كل ما تحتاجه لكن لن ندفع بقوات للمشاركة في الحرب

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 02:52 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة