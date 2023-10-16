الدولار بـ "4 شيكل" لأول مرة منذ سنوات بسبب الأوضاع فى غزة

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تجاوزت قيمة الدولار 4 شيكل إسرائيليّ، وذلك للمرّة الأولى منذ سنوات، وسط استمرار الحرب بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، على خلفية عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس" مطلع الأسبوع الماضي.

وكان الشيكل قد سجل هذا المستوى آخر مرة، قبل نحو ثماني سنوات، وتحديدا في مارس 2015.

وفيما تمّ تحديد السعر التمثيليّ في وقت سابق اليوم الإثنين، عند 3.99 شيكل، أغلقت بورصة تل أبيب على ارتفاع بعد أن أغلقت تعاملات أمس على تراجعات حادة، إذ ارتفع مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 2.5%، ومؤشر تل أبيب 125 بنسبة 2.4%.



ولليوم العاشر تكثف طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى، بالتزامن مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 2808 أشخاص، وإصابة 10950، وفق بيانات رسمية فلسطينية.